Saranno celebrate oggi alle 10 le esequie di Paolo Taioli, morto all’età di 88 anni. Il mondo della sanità cesenate si stringerà alla moglie Mirella e ai quattro figli Cristina, Chiara, Andrea e Simona questa mattina alla chiesa dell’Osservanza. Taioli, è stato per tanti anni una colonna medica del Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini: malgrado fosse da tempo in pensione è ancora ricordato e percepito da tutti come “il medico del Pronto soccorso” per eccellenza.