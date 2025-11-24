Cesena, l’abbazia del Monte compie mille anni: le iniziative per un compleanno speciale

Ricorre quest’anno il millenario della fondazione dell’abbazia di Santa Maria del Monte. Il 1026 infatti è l’anno in cui è stata trovata la prima prova scritta, un atto notarile. Per festeggiare e ricordare i mille anni di storia, sono state programmate varie celebrazioni e iniziative. La maggior parte di queste si snoderanno sui poli più importanti: la figura di San Mauro Vescovo di Cesena, al quale sono legate le origini della vita religiosa in questo luogo, la Vergine Maria Assunta, titolare del monastero e del santuario annesso, San Benedetto Abate.