Cesena, “Kimi Paperelli”, la firma di Giovani Barbieri sul fumetto Disney sul re della F1

Chi li ferma più? Effettivamente entrambi viaggiano a ritmi, ad oggi, del tutto irraggiungibili. L’uno mantenendo alto il proprio livello di gradimento da quasi un secolo, l’altro alzandolo ogni settimana. La differenza? Il primo è un personaggio di fantasia; l’altro è reale e la fantasia è quella che stimola nei suoi ammiratori ogni volta che scende in pista. Stiamo parlando di “Topolino”, storica saga di fumetti della “Disney” che nel 2028 compirà 100 anni e l’astro nascente del motor-sport: Andrea Kimi Antonelli. Per mano di Giovanni Barbieri, fumettista residente a Cesena, Kimi, è stato accolto nella comunità di “Paperopoli” in un numero speciale con 4 storie in cui il pilota, nel “formato papero”, è alle prese con le più strane e sfortunate vicende tipiche di “Paperino”.