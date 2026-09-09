Cesena, “Kimi Paperelli”, la firma di Giovani Barbieri sul fumetto Disney sul re della F1

Chi li ferma più? Effettivamente entrambi viaggiano a ritmi, ad oggi, del tutto irraggiungibili. L’uno mantenendo alto il proprio livello di gradimento da quasi un secolo, l’altro alzandolo ogni settimana. La differenza? Il primo è un personaggio di fantasia; l’altro è reale e la fantasia è quella che stimola nei suoi ammiratori ogni volta che scende in pista. Stiamo parlando di “Topolino”, storica saga di fumetti della “Disney” che nel 2028 compirà 100 anni e l’astro nascente del motor-sport: Andrea Kimi Antonelli. Per mano di Giovanni Barbieri, fumettista residente a Cesena, Kimi, è stato accolto nella comunità di “Paperopoli” in un numero speciale con 4 storie in cui il pilota, nel “formato papero”, è alle prese con le più strane e sfortunate vicende tipiche di “Paperino”.

Un fumetto per la vittoria

Bolognese di nascita, domiciliato a San Marino e di casa spesso in Romagna, Kimi, dopo gli inizi alla guida dei kart è diventato a soli 20 anni il leader della Formula 1. Con un curriculum invidiabile: più giovane pilota ad aver ottenuto una pole-position in un Gran Premio, pilota italiano più giovane a trionfare in una gara ufficiale del Mondiale, unico pilota della storia ad aver ottenuto le sue prime 5 vittorie in altrettanti Gp consecutivi. Nonché ultimo italiano a vincere il Gp di Monza. Partito 19°, allaguida della sua Mercedes ha completato una rimonta memorabile chiudendo il Gp d’Italia sul gradino più alto del podio, precedendo il compagno di scuderia Russel e la “Red Bull” di Verstappen. Una vittoria propiziata anche da una particolare iniziativa che l’ha avvicinato al fumetto di “Topolino”, che Kimi stesso ha rivelato di apprezzare fin da bambino perché affascinato da Paperino e dalla sua 313, sulla quale ha confessato di “voler fare un giro” se fosse un personaggio del fumetto. Desiderio esaudito. Kimi Antonelli è entrato ufficialmente anche nella scuderia “Disney” nel ruolo di “Kimi Paperelli”. «Il magazine è uscito in edicola il 2 settembre, con un tempismo perfetto per la storica vittoria di Kimi a Monza. Mettiamola così - ha precisato l’autore Giovanni Barbieri con una risata -: siamo contenti di avergli portato fortuna».

Gli autori

Una sceneggiatura tutta italiana, firmata da Stefano Petruccelli e dal cesenate Giovanni Barbieri, fumettista dal 1992. Già autore di un numero di “Dylan Dog” e di alcune puntate della serie animata “Winx Club”, iInsegnante di story-telling alla Thesign Academy di Firenze e volontario dell’associazione Barbablù. «Ci siamo divertiti a mettere a confronto Kimi con il clan dei paperi - ha spiegato Barbieri -, ricavando gag che lo vedono alle prese con Paperone, la Banda Bassotti, Paperoga e Nonna Papera. Il disegnatore Alessandro Perina, assistito ai colori da Elisa Braglia, ha poi realizzato graficamente le storie».

L’idea

La scelta di portare uno degli idoli del momento all’interno di “Topolino” ha una sua ragione precisa. «Prima di tutto - ha spiegato Barbieri - “Disney” ha da tempo una collaborazione con la Formula 1. Inoltre, c’è un costante impegno della redazione nella ricerca di argomenti e soggetti che colleghino i personaggi “Disney” all’attualità. È un modo per restare freschi, attuali e parlare del presente». Requisito fondamentale per un settimanale. Kimi è uno dei tanti personaggi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo che sono stati “paperizzati”. I dettagli, poi, hanno chiuso il cerchio: «Antonelli è giovane, simpatico, pieno di talento e per giunta emiliano: il candidato perfetto per “Topolino”», ha ammesso.

Il valore di “Topolino”