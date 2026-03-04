Cesena, karaoke, tombola e ironia: il giovedì sera degli studenti si chiama “Aperizhou”

A Cesena, da alcuni mesi, al Caffè Capolinea, in zona stazione, si svolge l’Aperizhou, un appuntamento serale che attira soprattutto studenti universitari. L’iniziativa è legata a Zhou, volto dell’aperitivo e da sette anni gestore del locale. L’idea è nata a novembre 2024 da quattro studentesse magistrali di psicologia, Emma, Nicole, Roberta e Laura, e una chiacchierata informale con Zhou - «ma perché non organizzi un aperitivo universitario?» - e da lì ha preso forma un progetto iniziato a maggio 2025, con il primo appuntamento ufficiale.

Ogni giovedì, all’aperizhou si può fare un aperitivo a prezzi contenuti, in un clima informale, tra musica, giochi e amici. Il format ruota soprattutto attorno al karaoke e a giochi di gruppo come la tombola, la ruota della fortuna e la lotteria. In palio ci sono piccoli premi, spesso ironici, come calzini o calamite, e qualche sconto sui pranzi per gli studenti.

Una formula semplice, nata quasi per caso, ha portato un beneficio concreto anche al locale, diventando una vera e propria trovata capace di animare la zona della stazione con centinaia di studenti e di attirare nuovi clienti. Nel tempo questo nuovo concetto di aperitivo ha iniziato ad accogliere anche ospiti e collaborazioni: ragazze che organizzano piccoli stand di magliette, una cartomante e band emergenti come gli Stereocoma, gruppo pop punk di Forlì. L’aperitivo di solito si conclude tra le 22 e le 23, anche se non è raro che la serata si prolunghi.

Seguendo, quasi inconsapevolmente, le regole della brand identity, Zhou è diventato il vero volto dell’evento, anche grazie alle locandine delle serate costruite attorno alla sua immagine, con una grafica immediata, ironica e riconoscibile, capace di parlare direttamente a un pubblico giovane in grado di coglierne lo stile e il linguaggio visivo. Zhou, molto socievole e generoso, è considerato da tutti una persona per bene; ha 46 anni, è cinese, vive in Italia da oltre vent’anni, prima a Milano dove lavorava in cucina, fino ad arrivare a Cesena una decina di anni fa. Le sue giornate iniziano all’alba: il bar apre alle 4.30 e già alle 5.10 arrivano i primi clienti. Alle 19 il locale chiude, e un giorno alla settimana rimane aperto per prepararsi alle serate speciali.