Cesena, Jysk, l’Ikea danese apre al Lungosavio venerdì 13 giugno e cerca dipendenti

Jysk catena danese di articoli per la casa e il giardino, emblema del puro stile scandinavo, venerdì 13 giugno inaugura un nuovo punto vendita a Cesena. In occasione dell’apertura del nuovo punto vendita presso il Centro Commerciale Lungo Savio, in via Arturo Carlo Jemolo 110, prevista per le ore 9, Jysk , celebre per il concept “Scandinavian Sleeping & Living”, accoglie i suoi nuovi clienti con un evento speciale. Per l’occasione è stata pensata una promozione eccezionale, valida fino al 18 giugno: sconti fino al 75% su oltre 2.000 articoli selezionati per la casa e il giardino, tra cui mobili, tessili, complementi d’arredo, cuscini, materassi e biancheria da letto. Inoltre, chi visiterà il negozio nel giorno dell’inaugurazione potrà usufruire di uno sconto extra del 10%.

Presente in venti regioni, per garantire e supportare l’espansione, Jysk Italia ha più di cento posizioni aperte su tutto il territorio nazionale con altrettante possibilità di crescita in un ambiente dinamico fondato su una cultura di stampo internazionale dove lavoro di squadra, sviluppo e risultati sono gli obiettivi comuni. Per l’apertura di Cesena si cercano Store Manager, Vice Store Manager e Sales Assistant.