Metti un venerdì con l’ex calciatore interista Jurgen Klinsmann in piazza del Popolo. Non è sembrato vero al radiocronista cesenate Eric Malatesta, che ne ha approfittato per farsi una foto con il Ct della Corea del Sud. Klinsmann è venuto in Romagna per incontrare Alberto Zaccheroni, a cui ha proposto un clinic in Corea del Sud. In serata poi la cena a Cesena con tre amici (legati al Cavalluccio?) statunitensi: proprio come Klinsmann, che da anni vive in California.