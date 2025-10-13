Cesena, Jingold si allea con SpongeBob e la Paramount per promuovere il kiwi giallo

Dopo aver collaborato con la Marvel per valorizzare i frutti di calibro più piccolo, con Spider-Man, Hulk e gli Avengers che nelle scorse stagioni hanno trasformato i mini kiwi in “supereroi del gusto”, Jingold inaugura la campagna commerciale 2025/26 con un nuovo co-branding di respiro internazionale: la collaborazione con Paramount Pictures per il lancio del film “SpongeBob - Un’Avventura da Pirati”, in uscita a Natale in Germania e il 1° gennaio 2026 in Italia.

