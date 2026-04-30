Cesena, Jingold festeggia 25 anni con il record: oltre 100 milioni di fatturato

Jingold archivia la campagna commerciale dell’emisfero nord con risultati record, segnando una nuova tappa nel proprio percorso di crescita. L’azienda, con sede a Cesena, nel quartiere di Pievesestina, celebra i 25 anni dalla fondazione superando per la prima volta i 100 milioni di euro di fatturato, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

Un risultato che arriva al termine di una stagione complessa, segnata dall’incremento dell’offerta globale e dalle tensioni geopolitiche internazionali, ma che ha visto il gruppo raggiungere gli obiettivi commerciali e consolidare il proprio posizionamento sui mercati. Oggi Jingold è il brand con il maggior numero di varietà di kiwi disponibili a livello globale ed è leader europeo nel segmento del kiwi a polpa rossa.

A trainare la crescita è stato soprattutto il kiwi giallo italiano, cuore del business aziendale, che ha registrato un incremento produttivo del 20% rispetto alla campagna precedente. Positivo anche il kiwi rosso italiano, cresciuto del 10%, mentre ancora più marcata è stata la crescita del kiwi verde a marchio Jingold,. Nel complesso, i volumi commercializzati hanno raggiunto le 35 mila tonnellate.

«Chiuderemo l’anno con un turnover che supera i 100 milioni di euro, un traguardo importante che conferma il lavoro svolto negli ultimi anni», commenta Alessandro Fornari, direttore generale dell’azienda. Sul fronte commerciale, le vendite hanno registrato un andamento positivo su tutti i principali mercati. Per Patrizio Neri, presidente di Jingold, il risultato rappresenta «una tappa e non un traguardo».