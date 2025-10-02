Cesena, Itt Pascal: completati lavori da oltre 5 milioni di euro

Sono terminati i lavori nel lato nord dell’istituto Itt Blaise Pascal a Cesena. Con l’inizio della scuola, gli studenti sono tornati a popolare gli spazi interessati dai lavori, ovvero 16 aule, 6 laboratori e una biblioteca. Per il restauro sono stati spesi 5 milioni e 270mila euro, ricavati da fondi europei del PNRR. Sono varie le opere realizzate: consolidamento della copertura con travi di metallo, rifacimento del controsoffitto; installazione di luci a led; rimozione del vecchio intonaco e applicazione del nuovo con tinteggiatura; sostituzione degli infissi e scuroni; realizzazione di reti antisfondellamento dei solai.