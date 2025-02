Cesena, Itis Pascal e Liceo Righi al Next Gen AI a Milano

Si è concluso ieri pomeriggio al MiCo di Milano il Next Gen AI: il primo Summit nazionale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito dell’iniziativa “Scuola Futura” dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale in ambito formativo. Per la prima volta, rappresentanti delle scuole italiane (studenti, docenti e dirigenti scolastici) si sono riuniti per confrontarsi sui principali temi legati all’AI e alle sue applicazioni, realizzando un grande laboratorio di orientamento nell’ambito delle iniziative di promozione delle discipline “Stem”, previste all’interno del Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

Tra i partecipanti anche due delegazioni da Cesena. Per l’Itis “B. Pascal”: Lisa Pompili e Jessica Castori (classe 4L), Leonardo Legni e Nicola Drudi (Classe 5B) accompagnati dal professor Piero Comelli, per il Liceo scientifico “A.Righi”: Agnese Casacci e Assia Khettab (4Es), Achille Ravaioli, Luca Barducci (4Fs) accompagnati dalla professoressa Anna Molari. I professionisti, ricercatori, accademici e policy-maker provenienti da vari contesti nazionali e internazionali hanno proposto l’intelligenza artificiale quale leva strategica per l’apprendimento, il lavoro, i processi decisionali e la vita di tutti i giorni.