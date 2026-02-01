Cesena, iraniani in piazza giovedì per le vittime della protesta soffocata nel sangue dal regime

La comunità degli iraniani di Cesena, in questi giorni tragici di repressione nel sangue di chi sta protestando contro il regime degli Ayatollah nel Paese mediorientale, con decine di miglia di morti, ha deciso di fare sentire la propria voce con una manifestazione. Si terrà giovedì 5 febbraio, alle 17, in piazza del Popolo. I promotori spiegano che vuole essere «una cerimonia commemorativa in memoria degli iraniani innocenti uccisi durante le proteste dell’8 e 9 gennaio», e più in generale un ricordo delle persone uccide dal regime islamico non solo in quelle due giornate, e non esclusivamente quest’anno.

Oltre, che onorare la memoria delle vittime, si vuole anche «offrire uno spazio di raccoglimento e testimonianza e sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto accaduto» e sulla carneficina che si sta consumando in queste settimane.