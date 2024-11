Cesena, “Io valgo”: in marcia per i diritti delle persone con disabilità VIDEO GALLERY

A Cesena una mattinata di festa in centro con “Io valgo”, l’iniziativa organizzata dalla Comunità Papa Giovanni XXIII per promuovere e supportare il diritto della persona con disabilità ad essere protagonista della storia e della società. L’iniziativa antcipa la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre. Il centro diurno Don Oreste Benzi di Cesena ha organizzato un appuntamento con protagoniste le realtà del territorio che operano con persone con disabilità e gli studenti di diverse scuole come le elementari 3° Circolo Carducci, 3° Circolo Don Baronio, 3° Circolo Saffi, 5° Circolo Munari, Balestra Longiano; e le scuole superiori Ips Versari – Macrelli e Liceo Righi. Una gioiosa marcia ha attraversato il centro della città per invitare tutti alla riflessione su tematiche inerenti alla disabilità.