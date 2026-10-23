Cesena, “Io te lo posso dire”: il libro di Giampaolo Zoffoli alla Ubik

Un appuntamento di grande interesse per gli amanti della lettura e delle nuove voci editoriali. Oggi, venerdì 23 ottobre, alle ore 18.30, la Libreria Ubik di Piazza del Popolo a Cesena (ai civici 25/26) ospiterà la presentazione del libro di Giampaolo Zoffoli, intitolato “Io te lo posso dire”. L’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà un momento di riflessione e approfondimento sulle tematiche trattate nel volume, permettendo al pubblico di dialogare con lo scrittore. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ubiklibri.it o recarsi presso la Libreria Ubik di Piazza del Popolo.