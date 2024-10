Cesena, invia 60 messaggi al giorno di offese alla ex: arrestato per stalking

Perseguita la ex compagna con messaggi e chiamate dopo che lo scorso agosto era già stato destinatario di un provvedimento di ammonimento da parte del Questore: la Polizia a Cesena ha arrestato un uomo di 57 anni per stalking.

La vittima si era presentata negli uffici del Commissariato durante l’estate per formalizzare una richiesta di ammonimento nei confronti dell’ex compagno che da tempo non accettava la fine della relazione e per questa ragione aveva preso a perseguitarla, con chiamate e messaggi dal contenuto ingiurioso e svilente, realizzando una modalità ossessiva di controllo.

Fino a 60 messaggi al giorno

Nel mese di agosto il Questore aveva firmato il provvedimento con il quale ammoniva l’uomo dal porre in essere nel futuro nuove e ulteriori condotte persecutori, con l’avvertimento che da quel momento simili atti sarebbero stati perseguibili d’ufficio. Tuttavia, nonostante la misura, l’uomo aveva ripreso a perseguitare la ex compagna, con un numero sproporzionato di telefonate e di messaggi aggressivi e ingiuriosi, arrivando nell’ultimo periodo ad inviare circa sessanta messaggi in una sola giornata, senza mai ricevere risposta.

La vittima esasperata ed atterrita da quella che era sempre più una escalation ossessiva, si rivolgeva ancora una volta alla Polizia di Stato con l’intento questa volta di denunciare i nuovi episodi.

I poliziotti del Commissariato procedevano quindi all’immediato arresto del soggetto per il reato di atti persecutori, grazie al nuovo istituto della flagranza differita, mettendo finalmente fine alle condotte persecutorie.