Cesena. Investito da un pirata della strada, muore sul colpo un ciclista di 38 anni

Terribile incidente stradale ieri sera intorno alle 20.15 sulla via Emilia a Budrio di Longiano: muore sul colpo un uomo di 38 anni. Il sinistro stradale ha avuto luogo praticamente di fronte allo stabilimento dell’azienda Suba Seeds. La vittima era sulla sua bicicletta e pedalava in direzione Rimini. È stato investito, presumibilmente da dietro, da un’auto che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. Il guidatore, che secondo alcune testimonianze aveva anche una bambina a bordo dell’auto, si è fermato per vedere cosa era successo ed ha visto il corpo esanime del 38enne per il quale non c’era nulla da fare. E’ risalito in auto ed è partito. Si tratta quindi di un pirata della strada che le forze dell’ordine (dei rilievi se ne occupa la polizia stradale) hanno iniziato a cercare. Anche se il dubbio era che si fosse allontanato per non far vedere a lungo alla piccola che aveva in auto una situazione certamente traumatizzante. Ma oltre un’ora dopo l’incidente non era ancora tornato sul posto. La vittima, 38 anni, di nazionalità marocchina, abitava poco lontano dal luogo dell’incidente