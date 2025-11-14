Cesena, intossicata dopo aver mangiato funghi. Trasferita d’urgenza al Sant’Orsola

Una donna di Cesena è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Bufalini a seguito di una grave intossicazione da funghi velenosi, consumati in ambito domestico. Dopo i primi soccorsi in terapia intensiva, la paziente è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna per accertamenti specialistici volti a valutare l’entità dei danni e definire l’intervento terapeutico.

Le condizioni della donna, che si era presentata in ospedale lamentando forti dolori, sono apparse subito gravi. Il marito, che aveva partecipato al pasto, non avrebbe invece accusato malori preoccupanti. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire la specie velenosa responsabile dell’intossicazione.