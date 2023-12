Cesena, intitolata a Franco Mescolini la sala proiezioni della Malatestiana

Un omaggio a un grande artista cesenate. La sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, svelata in occasione dell’inaugurazione della nuova ala del polo culturale e quotidianamente fruita da scolaresche e utenti di tutte le età, a partire dai più giovani, sarà intitolata a Franco Mescolini, attore, regista e drammaturgo dalla lunga carriera in radio, nel piccolo e nel grande schermo, a teatro, ma anche nelle strade e le piazze che lui ha sempre amato molto.

“Questa intitolazione – commenta l’Assessore alla Cultura Carlo Verona – rappresenta un doveroso riconoscimento alla memoria di un uomo che ha contribuito a valorizzare ed arricchire la tradizione culturale del territorio. Mescolini è venuto a mancare nel 2017 ma nel corso di questi anni in diverse occasioni pubbliche lo abbiamo omaggiato sottolineando il suo legame con le arti sceniche e con il mondo del teatro fortemente connessi, nella sua visione, alle giovani generazioni. Ogni giorno la nostra Malatestiana è frequentata dai giovanissimi, studenti, appassionati di narrativa, ma anche di gaming e di fumetto. La sala proiezioni è tra i luoghi maggiormente fruiti da questa platea ed è per questo che, consapevoli della centralità che hanno avuto i giovani nella vita di Mescolini, intitoliamo questo spazio a lui. Nel corso della sua carriera, cimentandosi nella sceneggiatura e nella regia, Franco ha raccolto attorno a sé un gruppo di giovani sempre più nutrito. Intorno alla metà degli anni Settanta fonda il Teatro Laboratorio Quartiere, vera e propria officina della sperimentazione che ha sostenuto e promosso collaborando con attori di grande calibro ed emergenti, rimaneggiando titoli di successo o inscenando lavori inediti. Più tardi, negli anni ’80, si impegna sul fronte del Teatro Ragazzi, una tradizione che ancora oggi, grazie alla collaborazione di ERT, portiamo avanti con la certezza che il teatro possa assumere un ruolo centrale nella crescita e nella formazione dei ragazzi”. La cerimonia di intitolazione si terrà nel nuovo anno.

Franco Mescolini era nato a Cesena il 26 luglio del 1944. Gli anni del collegio sono quelli dei primi incontri con la musica e il teatro. A Cesena completa gli studi al liceo e nel ’69 si diploma. Per un po’ frequenta anche filosofia a Bologna, ma la sua propensione artistica lo porta a lasciare la facoltà per il DAMS che seguirà con profitto fino al ’75, per poi non proseguire. I primi anni Settanta lo vedono impegnato sempre più nel teatro con i suoi primi lavori da professionista all’interno del TNE (Teatro Nuova Edizione). Non solo attore, Franco si cimenta nella sceneggiatura e nella regia, raccogliendo attorno a sé un gruppo di giovani sempre più nutrito. Lavora anche a diversi radiodrammi per Radio Rai di Torino e per un po’ sembra voler rimanere in questo settore. Franco Mescolini muore il 12 aprile 2017 dopo lunga malattia. Ha collaborato con: Luciano Manuzzi, Antonio Banderas, Roberto Benigni, Marco Tullio Giordana, Neri Parenti, Mario Monicelli, Raoul Casadei, Dario Fo, Luca Zingaretti, John Turturro, Ben Affleck, Gigi Proietti, Marta Marzotto, Dario Argento, Angelo Branduardi, Luigi Lo Cascio, Franca Valeri.