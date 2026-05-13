Cesena, interventi antincendio in tre edifici scolastici

Cesena
  • 13 maggio 2026
Cesena, interventi antincendio in tre edifici scolastici

Nuovi interventi in arrivo nelle scuole di Cesena per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici. Il Comune ha ottenuto finanziamenti ministeriali nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) destinati alla prevenzione incendi e alla messa in sicurezza degli istituti scolastici di primo e secondo grado.

I progetti, finanziati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il decreto ministeriale del 21 novembre 2025 n. 229, riguardano tre plessi: la scuola primaria Fiorita, la scuola secondaria di primo grado Anna Frank – succursale di via Plauto e la scuola primaria Rita Levi Montalcini alle Vigne, in particolare per quanto riguarda l’ambito delle strutture sportive (palestre) e dei relativi servizi, sempre più aperti ad un utilizzo extrascolastico. Complessivamente saranno investiti 505 mila euro.

Tutti i lavori dovranno infatti essere appaltati e aggiudicati entro il 30 giugno, mentre la conclusione degli interventi è fissata entro il 31 dicembre 2026.

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