Cesena, integrazione a scuola, Fratelli d’Italia: “Il Comune rafforzi il progetto Torre di Babele”

«Il principio per cui la concentrazione degli alunni stranieri nelle classi debba essere governata è presente nella scuola da più di vent’anni. Prima della circolare del Ministero dell’Istruzione del 2010, si rintracciava già all’articolo 45 del Dpr 394/1999, quando al governo c’era la sinistra. Questo per scansare ogni scomposta reazione sulla proposta dell’attuale Esecutivo». Con questa premessa, Enrico Castagnoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, rimarca l’errore di interpretazione che, a suo avviso, starebbe commettendo la sinistra, e dunque, la maggioranza che governa a Cesena, sul possibile tetto del 30% agli studenti stranieri nelle scuole.