Cesena, inizia la stagione della caccia tra timori e critiche dei residenti

La stagione “ordinaria” della caccia avrà inizio il 20 settembre, ma già da domani si cominceranno a sentire spari, perché in Emilia-Romagna è stata programmata una preapertura, che permette di prendere di mira anticipatamente colombacci e corvidi, cioè cornacchie grigie, gazze e ghiandaie, nelle giornate del 2, 3, 6, 10, 13 e 17 settembre, esclusivamente da posizioni di appostamento, di mattina fino alle ore 13. Così, in queste ore, anche nel territorio cesenate, insieme all’impazienza degli appassionati dell’attività venatoria, crescono le tensioni tra tante persone che criticano aspramente questa pratica, non solo per amore degli animali ma anche per il fastidio e i pericoli che le doppiette causano a chi spesso abita nel cuore di zone di caccia, e non solo poche le case sparse che hanno questa sventura.