Cesena, ingressi della Secante chiusi per interventi di pulizia alle rampe: il calendario dei lavori

In aprile e in maggio gli ingressi della Secante di Cesena saranno chiusi al traffico per lavori di pulizia alle rampe. Ecco il calendario.

17 aprile: chiusura al traffico dal km 4+100 al km 4+700, svincolo n. 3, su rampa di ingresso, rampa di uscita nella fascia oraria dalle 09:30 alle 11:30.

24 aprile: chiusura al traffico dal km 6+650 al km 7+050, svincolo n. 4, su rampa di ingresso, rampa di uscita i nella fascia oraria dalle 09:30 alle 11:30.

8 maggio: chiusura al traffico dal km 8+530 al km 8+950, svincolo n. 5, su rampa di ingresso, rampa di uscita nella fascia oraria dalle 09:30 alle 11:30.

15 maggio: chiusura al traffico dal km 8+850 al km 9+350, svincolo n. 6, su rampa di ingresso, rampa di uscita nella fascia oraria dalle 09:30 alle 11:30.