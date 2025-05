Cesena, incursione dei ladri al ristorante

Il colpo è stato scoperto nella primissima mattinata di ieri. Quando i proprietari hanno avvisato la polizia di quanto era successo durante le ore di buio. I soliti ignoti si sono mossi due notti fa per prendere di mira il Ristorante Sakana, un “asia fusion” nato da tempo sulle ceneri di quella che una volta era la Pizzeria Derby, sulla curva nel tratto di via Emilia che va sotto il nome di viale Marconi. Qualcuno si è introdotto all’interno del locale - sfruttando una porta laterale che è stata trovata aperta - alla ricerca di soldi: hanno messo mano al registratore di cassa, aprendolo ed allontanandosi poi senza essere visti con il poco di fondo che era contenuto. Per cercare tracce dei ladri sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato.