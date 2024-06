Cesena, incidente: un’auto non assicurata si scontra con un’altra priva di revisione

Un curioso incidente con feriti lievi tra due auto... fuori norma. Nel primo pomeriggio di ieri a Cesena, all’intersezione tra le vie Chiaviche e Calabria, si è verificato un sinistro stradale preso in carico dalla Polizia Locale di Cesena. Nello scontro sono rimaste coinvolte una Jeep Renegade, condotta da un 53enne cinese, con a bordo altre due persone di nazionalità cinese ma residenti a Bologna, e un’Opel Meriva, alla cui guida si trovava una cesenate di 62 anni. Nell’immettersi in via Calabria, la Jeep è entrata in collisione con l’Opel proveniente da via Calabria.

A seguito dell’urto, la conducente dell’Opel Meriva e una passeggera della Jeep Renegade hanno riportato lesioni e per questo subito trasferite al pronto soccorso dell’Ospedale “M. Bufalini” per accertamenti. Nel corso del pomeriggio le due donne sono state dimesse.

Da ulteriori controlli eseguiti dalla Polizia Locale è emerso che uno dei due veicoli non era assicurato, mentre l’altro era privo di revisione.