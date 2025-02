Il primo incidente è avvenuto alle 6:45 sulla via Emilia, all’altezza della rotatoria di Diegaro, in direzione Cesena, dove una Ford Fiesta, condotta da un 35enne residente a Forlimpopoli, è finita fuori strada. L’uomo, diretto alla sede di lavoro di Forlì, ha raccontato agli agenti di essere finito fuori strada, nel fosso adiacente alla carreggiata, e di essersi ferito all’occhio destro a seguito dell’esplosione dell’airbag . Oltre alla pattuglia infortunistica del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore, si è reso necessario l’intervento di un carro attrezzi per la rimozione del mezzo, e dei sanitari del 118 che hanno trasferito il 35enne al pronto soccorso dell’ospedale ‘Bufalini’ per ulteriori accertamenti.

Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, la Polizia locale di Cesena ha rilevato sul territorio cittadino ben cinque sinistri stradali che, fortunatamente, non hanno procurato gravi conseguenze alle persone coinvolte. Non si può affermare lo stesso per i veicoli interessati.

Poco più tardi, alle 7:50, in via Fossalta, all’intersezione con via Civinelli, una Ford Focus, alla cui guida si trovava un forlivese di 26 anni, è entrata in collisione con una Mini, condotta da un ragazzo di Cesena di 22 anni. Illesi entrambi i conducenti. Al momento la dinamica del sinistro stradale è al vaglio degli agenti intervenuti sul posto.

A fine mattinata, intorno alle 12:40, la Polizia locale è intervenuta in via Medri dove è avvenuto un frontale tra due veicoli in marcia. Una Opel Mokka condotta da una donna di 72 anni residente a Sarsina si è scontrata con una BMW X6 guidata da un cesenate di 76 anni. All’impatto ha assistito anche un testimone che ha subito prestato soccorso ai due conducenti visibilmente spaventati dall’impatto. In particolar modo, la donna è stata condotta al Pronto soccorso del nosocomio cesenate per il forte shock.

Alle 15:30 nel quarto incidente stradale rilevato in prossimità del cimitero urbano sono rimasti coinvolti un mezzo del trasporto pubblico locale di Start Romagna e una Toyota Yaris condotta da una cittadina di 58 anni di Cesena. In questo caso non sono stati rilevati danni o conseguenze serie a persone e veicoli.

L’impegnativa giornata di lavoro sul territorio si è conclusa alle ore 19:30 con un rocambolesco incidente stradale in via Savio. Una Dacia Sandero condotta da un cesenate di 40 anni viaggiava all’altezza del Giardino ‘Vittime civili di Guerra’ quando è finita fuori strada urtando contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’impatto è stato così violento da far carambolare il veicolo verso l’altro senso di marcia, in corrispondenza dell’intersezione con via Mario Bianchi, dove ha causato danni ad un’automobile parcheggiata e alla segnaletica verticale presente. Sottoposto al controllo con etilometro il conducente è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l e per questo denunciato per guida in stato d’ebbrezza. In casi come questo è prevista la revoca della patente e il sequestro dell’automobile.