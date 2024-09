Cesena, incidente: travolto da un’auto, 20enne in gravi condizioni

Oggi, alle ore 16.30, è avvenuto un grave incidente in via Ravennate 5080 a Ronta di Cesena, dove un giovane di 20 anni, appena sceso dall’autobus, mentre attraversava la strada è stato investito da un’auto Peugeot proveniente da nord, condotta da una donna. Sul posto automedica e ambulanza che ha condotto il giovane al Bufalini in codice rosso, Carabinieri e Polizia Locale che svolgono gli accertamenti del caso. La viabilità sulla strada ha subito rallentamenti e si è creata una provvisoria congestione per la presenza dei numerosi veicoli di soccorso sul posto, risolta con un senso unico alternato.