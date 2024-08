Cesena, incidente: travolge motociclista e scappa, la Polizia sulle tracce del pirata

Un grave incidente stradale oggi alle 13.30. Il sinistro è avvenuto in via Dismano all’altezza dello stabilimento “Orogel”. Sulla base della dinamica ricostruita dalla Polizia Locale di Cesena, intervenuta sul posto, uno scooter condotto da un uomo di 54 anni residente a Cesena è stato tamponato da un’utilitaria nera che, dopo l’urto, ha proseguito la marcia in direzione nord senza prestare soccorso al motociclista sbalzato sull’asfalto.

Gli agenti del Comando “Fiorini” di via Dell’Amore, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno immediatamente avviato le indagini del caso per risalire al veicolo datosi alla fuga. Intanto, il 54enne ferito è stato soccorso nell’immediato dall’ambulanza che lo ha condotto al Pronto soccorso con un codice di media gravità.