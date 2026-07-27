Cesena, incidente: traffico bloccato verso la E45 in entrambe le direzioni a Pievesestina

A causa di un incidente, sulla E45 il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 228,750 a Cesena, all’altezza dello svincolo Cesena nord. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Sulla bretella di accesso al casello Cesena Nord dell’autostrada A14 (quella che dalla rotonda 8 marzo, su via Dismano, consente di raggiungere l’ingresso in A14) – si è registrata una consistente perdita di gasolio che ha obbligato alla chiusura di quel tratto di strada, con conseguenti impatti sulla gestione della viabilità. Sono presenti sul posto ANAS, la Polizia Locale di Cesena e la Polizia Stradale.

Si invitano tutti i mezzi a non impegnare la via Dismano per raggiungere l’autostrada A14 o la superstrada E45, utilizzando percorsi alternativi (il casello Cesena per la A14 e la Secante o l’ingresso di Case Murate per la E45).