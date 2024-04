Cesena, incidente tra 4 auto in E 45: corsia Nord chiusa da Bivio Montegelli a Borello Nord

Incidente nella tarda mattinata di oggi sulla corsia Nord della E45. In direzione Cesena, all'altezza dell'uscita di Borello sud si è verificato un tamponamento tra 4 auto: per alcune si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuoverle, così si è resa necessaria la chiusura del tratto da Bivio Montegelli fino a Borello Nord. La riapertura è prevista entro le 14. Il tratto tra i due svincoli di Borello resterà comunque chiuso per lavori. Fortunatamente non si registrano feriti ma inevitabili le pesanti ripercussioni per il traffico.