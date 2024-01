Cesena, incidente: tamponamento nel tunnel della Secante

Incidente questa mattina nel tunnel della Secante a Cesena. Verso le 11, un’automobile e due camioncini sono rimasti coinvolti in un tamponamento multiplo nel tunnel in direzione Forlì: tre le persone coinvolte, ma fortunatamente nessuna di queste ha riportato lesioni. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e per eseguire tutti gli accertamenti richiesti. Dopo aver rimosso i veicoli coinvolti nel sinistro, e una volta conclusa la pulizia della carreggiata, il tratto stradale è stato riaperto alla circolazione.