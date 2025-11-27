Cesena, incidente sulla via Emilia: un uomo all’ospedale VIDEO

Una mattinata molto difficile e funestata dagli incidenti a Cesena. Poco prima delle 8 si è verificato un violento scontro sulla via Emilia Ponente, all’altezza del Brico Ok. Un’auto Skoda stava uscendo da via Arla Vecchia per immettersi sulla Via Emilia in direzione Cesena: per evitarla, una Ford Focus è stata costretta a cambiare corsia scontrandosi frontalmente con un autoarticolato. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118, con il conducente della Focus portato all’ospedale Bufalini per accertamenti.