Cesena, incidente sulla via Emilia: grave motociclista

Incidente stradale questa sera poco prima delle 22 in via Emilia Ponente a Cesena, con un motociclista in gravi condizioni all’ospedale Bufalini. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, una moto che procedeva in direzione Forlì si è scontrata con un Range Rover che stava svoltando verso il Mc Donald’s di Torre del Moro. L’impatto è stato piuttosto violento, anche se il motociclista è rimasto sempre cosciente ed è stato trasportato in ospedale con codice di massima urgenza. Il tratto di via Emilia tra la rotonda alla confluenza con via Romea e via Dimsano e il Mc Donald’s è stato chiuso, col traffico verso Cesena dirottato su via Nuova. Sul posto anche Polizia di Stato e Carabinieri.