Cesena, incidente sulla Dismano: 26enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un camion

Traffico in tilt sulla zona nord di Cesena. Alle 6.50 di questa mattina, giovedì 27 novembre, una pattuglia dell’Unità infortunistica stradale della Polizia Locale di Cesena è intervenuta per un sinistro stradale in via Dismano, all’altezza del viadotto Andrei Sacharov, in direzione Ravenna.

L’incidente ha coinvolto due veicoli: un autoarticolato Volvo condotto da un uomo di 58 anni (illeso) e un’Alfa Romeo Giulietta condotta da un cesenate di 26 anni il quale, a seguito di una perdita di controllo con conseguente invasione di corsia, è stato valutato sul posto dal personale sanitario del 118. A causa dell’urto, entrambi i veicoli hanno terminato la loro corsa bloccando completamente la sede stradale, rendendo necessaria la chiusura totale di via Dismano in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta inoltre una pattuglia di Pronto intervento per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

La riapertura della strada avverrà non appena saranno completate le operazioni di rimozione dei veicoli tramite carro attrezzi. Pesantissime le ripercussioni sul traffico.