Cesena, incidente sulla Cervese: motociclista all’ospedale e traffico in tilt

Ennesimo incidente stradale sulla via Cervese a Cesena, con uno scontro tra un’auto e una moto poco prima delle 21, all’intersezione con la via Renato Medri. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 col personale paramedico che ha provveduto a stabilizzare il ferito a centro strada. Nel frattempo il traffico diretto in direzione Cesena è rimasto paralizzato ed ha formato una lunga colonna. L’intervento della Polizia Locale ha provveduto ad alternare le direzioni di marcia. Dai primi riscontri, sembra che il motociclista abbia sorpassato le auto in coincidenza dell’incrocio con via Medri ed abbia impattato su un’auto che da via Medri era in attesa di immettersi sulla Cervese in direzione Cesena.