Cesena, incidente: si schianta contro un albero e finisce nel fosso, 70enne gravissimo

Un grave incidente nella prima serata di oggi, domenica 5 aprile a Cesena. Alle 19 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Dismano a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura, finita contro un albero a bordo carreggiata.

Il conducente del veicolo, un uomo di 70 anni, è stato ritrovato dal personale operativo accasciato all’interno di un fosso adiacente, a una profondità di circa 2 metri. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero dell’uomo e al suo trasporto in quota strada, dove è stato affidato alle cure immediate dei sanitari del 118 (intervenuti con ambulanze e auto medicalizzata) per le manovre di soccorso. L’uomo è gravissimo al Bufalini di Cesena.

Successivamente, le squadre hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi di rito e la gestione della viabilità nel tratto interessato.