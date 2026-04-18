Cesena, incidente: si schianta contro un’abitazione e abbatte la colonnina del gas, i Vigili del Fuoco in azione

Cesena
  • 18 aprile 2026
Cesena, incidente: si schianta contro un’abitazione e abbatte la colonnina del gas, i Vigili del Fuoco in azione

Per un probabile colpo di sonno si schianta contro il cancello di una casa, abbattendo la colonnina del contatore del gas. Incidente stradale questa mattina poco prima della 8 sulla via Cervese a Cesena, poco prima dell’intersezione con via Marghera. Un automobilista ha perso il controllo della sua Audi, finendo contro la cancellata di una abitazione. Illesa la persona alla guida e Vigili del Fuoco subito in azione per mettere in sicurezza le tubature del gas. Sul posto sono in corso i lavori di Hera al contatore in seguito ad una perdita.

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Inevitabili i disagi al traffico, regolato dalla Polizia Locle: l’auto è stata recuperata dal carro attrezzi, con circolazione deviata verso Gattolino per chi viaggia verso il mare e bloccata per chi viaggia in senso opposto verso Cesena.

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