Nella giornata di oggi, 27 novembre, alle 12.50, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, proveniente dal distaccamento di Cesena, è intervenuta sulla Via Emilia a Cesena per un incidente stradale. L’evento ha riguardato una betoniera che si è ribaltata su un fianco lungo la sede stradale. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza del mezzo pesante; per consentire lo svolgimento dell’intervento è stata disposta la chiusura della strada. Il conducente del veicolo, riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, risulta ferito ed è stato preso in carico e affidato alle cure del personale sanitario del 118.

Il mezzo procedeva in direzione Cesena e si è ribaltato autonomamente. Molto pesanti le ripercussioni sul traffico: la via Emilia è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, a Cesena nei pressi del km 33,500 all’altezza di Diegaro.