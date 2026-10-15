Cesena, incidente: si ribalta con l’autocarro, intervengono i Vigili del Fuoco

A Cesena un autocarro si è ribaltato questa mattina verso le 10, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e la temporanea chiusura di via Violetti all’altezza del civico 1549 per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il recupero del conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo.

L’incidente è stato rilevato dalla Polizia locale intorno alle ore 10:12. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di un sinistro autonomo, causato dalla perdita di controllo del mezzo. Nessun altro veicolo risulta coinvolto. Per liberare l’autista, un uomo di 50 anni, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a estrarlo dall’abitacolo. Una volta recuperato, l’uomo appariva vigile e, dalle prime valutazioni, in condizioni di salute complessivamente discrete. Sul posto sono intervenuti gli agenti della pattuglia infortunistica del Comando ‘Fiorini’, il personale del pronto intervento, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso in sicurezza, la circolazione stradale è stata interrotta per un breve periodo. La chiusura si è resa necessaria esclusivamente per consentire l’intervento dei soccorritori e l’estrazione del conducente. Attualmente la strada è aperta con senso unico alternato nell’attesa dell’intervento dei mezzi di soccorso per la rimozione dell’autocarro ribaltato.