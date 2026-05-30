Cesena, incidente: si ribalta con l’auto nella notte in via del Monte

Nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, verso l’1.30 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta in via del Monte a Cesena per un incidente stradale. Il sinistro ha visto coinvolta un’unica autovettura che, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale e si è ribaltata. Gli occupanti, con ferite lievi, sono stati presi in carico dal personale sanitario di Romagna Soccorso. Successivamente, la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto alle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro.