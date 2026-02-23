Cesena, incidente: si ribalta camion cisterna, E45 bloccata in corsia sud

Incidente sulla E45 e circolazione bloccata in un tratto della corsia sud per una cisterna di Biobutandiolo ribaltata all’altezza di Borello di Cesena. Alle 13.10 di oggi, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Bagno di Romagna sono intervenute lungo la E45 per il ribaltamento di un autoarticolato con una cisterna di Biobutandiolo. Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante per prevenire rischi ambientali o legati al carico. A causa della posizione del veicolo e della delicatezza delle operazioni, la circolazione è stata interrotta.L’autista del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Il traffico viene deviato mediante uscita obbligatoria allo svincolo di Borello Nord (km 212,400) e rientro allo svincolo di Borello Sud (km 211,800).