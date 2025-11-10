Cesena, incidente: scontro tra moto e monopattino, in due al Pronto Soccorso

Scontro tra una moto e un monopattino, nel primo pomeriggio di oggi, lungo via Emilia Levante a Cesena. Poco prima del civico 740 un motociclo guidato da un minorenne all’interno della sua corsia di marcia, che stava procedendo verso Rimini, è entrato in collisione con un monopattino guidato da un uomo (munito di casco) che era uscito dalla pista ciclabile sulla destra attraversando la strada obliquamente, con andamento incerto e senza fermarsi, Il motociclista ha provato a frenare, ma lo ha colpito e i mezzi sono caduti a terra, con i conducenti ruzzolati sull’asfalto. Entrambi sono stati portati in Pronto soccorso. Sembra che l’adulto in monopattino sia quello che ne è uscito più malconcio, con probabili fratture al femore.