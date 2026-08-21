Cesena, incidente: scontro tra due moto, gravissima una donna di 53 anni

Grave incidente stradale questa mattina a Cesena, intorno alle 7.45, all’incrocio tra le vie Torino e della Larga, lungo la direttrice verso Martorano e Pievesestina. Lo scontro ha coinvolto un motociclo Fantic 125, condotto da un ragazzo di 18 anni, e un ciclomotore Aprilia 50, alla cui guida si trovava una donna di 53 anni. Immediato l’arrivo sul posto di una pattuglia della Polizia locale di Cesena e degli operatori del 118 che hanno soccorso le persone coinvolte.

Entrambi i conducenti sono stati trasportati al Pronto Soccorso. Le condizioni della donna sono apparse particolarmente gravi: è stata trasportata in ospedale in codice rosso e intubata. Anche il giovane motociclista è stato trasferito in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia locale, i due mezzi stavano percorrendo via Torino nella stessa direzione, verso Martorano e Pievesestina, quando sono entrati in collisione in prossimità dell’intersezione con via della Larga. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è quella che il motociclo stesse effettuando un sorpasso proprio mentre il ciclomotore iniziava la manovra di svolta verso via della Larga. La dinamica e le eventuali responsabilità sono tuttora oggetto degli accertamenti da parte del Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore.

A seguito dell’incidente è stato istituito temporaneamente un senso unico alternato per consentire i soccorsi e i rilievi.