Cesena, incidente: scontro tra auto e scooter, sospetta frattura del femore per un 22enne

Oggi a Cesena intorno alle 12.45 si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Settecrociari e Zavalloni. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter condotto da un giovane di Forlimpopoli, nato nel 2004, e una Volvo V60 guidata da una donna di 53 anni residente a Bertinoro.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Volvo stava percorrendo via Settecrociari in direzione Ravenna-Roma e avrebbe rallentato inserendo l’indicatore di direzione per svoltare a sinistra in via Zavalloni. In quel momento il motociclo si sarebbe trovato quasi affiancato all’auto, andando a impattare violentemente contro la vettura durante la manovra di svolta.

Fondamentale la testimonianza di un automobilista presente sul posto, che ha assistito alla scena. L’uomo ha riferito di trovarsi dietro la Volvo e di aver visto il motociclo sopraggiungere accanto all’auto proprio nell’istante della svolta. Dopo l’urto si è immediatamente fermato per prestare soccorso al giovane centauro.

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Dai primi riscontri avrebbe riportato una probabile frattura del femore. La donna alla guida dell’auto è invece rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia locale e le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.