Cesena, incidente: scontro tra auto e furgone, ferita una donna

Questa mattina, martedì 8 settembre, alle 8.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena, è intervenuta in via Longo per un incidente stradale che ha visto coinvolti una vettura ed un furgone. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dell’intervento. La conducente della vettura, rimasta ferita nell’impatto, è stata soccorsa e affidata alle cure del personale sanitario presente sul posto. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.