Cesena, incidente: scontro frontale nella notte in via Dismano, tre feriti

Incidente nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto in via Dismano a Cesena. A mezzanotte e mezza una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incidente stradale. L’intervento si e reso necessario a seguito dello scontro frontale tra due auto. L’equipaggio dei Vigili del Fuoco ha collaborato con il personale del 118 per prestare assistenza a tre persone rimaste ferite nel sinistro. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dell’incidente. Per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e i successivi rilievi, la circolazione stradale e stata temporaneamente sospesa. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.