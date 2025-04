Cesena, incidente: ragazza di 16 anni perde il controllo del quadriciclo e si scontra contro due auto

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 aprile, alle ore 18:30, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in un incidente stradale avvenuto in via Machiavelli, all’altezza della rotatoria Secante. Coinvolto un quadriciclo leggero condotto da una ragazza di 16 anni, che ha perso il controllo del veicolo in fase di uscita dalla rotonda scontrandosi contro altre due automobili, una Lancia Ypsilon e una Peugeot, che procedevano nella direzione opposta. Stando a quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto, le due auto, ferme per dare precedenza, non hanno potuto evitare l’impatto. Fortunatamente, non si registrano feriti: la sedicenne, seppur visibilmente spaventata, non ha riportato lesioni. Illesi anche i conducenti degli altri mezzi coinvolti. Da una prima valutazione, si ipotizza che le condizioni del fondo stradale, rese scivolose dalla pioggia, abbiano influito sulla perdita di aderenza del mezzo.