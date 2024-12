Cesena, incidente: pedone investito finisce all’ospedale

Nella mattinata di ieri, lunedì 16 dicembre, verso le 10 Polizia locale di Cesena ha rilevato un incidente stradale in via Cerchia di Sant’Egidio in cui sono rimasti coinvolti una cesenate, pensionata, alla guida della sua Lancia Ypsilon, e un pedone di 66 anni, anche lui cesenate, ora ricoverato nel reparto di ortopedia all’ospedale ‘Bufalini’, pur non presentando gravi lesioni.

La dinamica dell’incidente è stata ripercorsa da un testimone che passava di lì e dalla stessa conducente della Lancia Ypsilon che procedendo lungo via Cerchia di Sant’Egidio, in direzione di via Cervese, ha urtato l’uomo mentre attraversava la strada dalla sua sinistra. Fatale è stata la disattenzione di entrambi. Nell’immediato la donna ha soccorso il pedone, poi trasferito in ambulanza all’ospedale ‘Bufalini’ per ulteriori accertamenti.