Cesena, incidente nella notte: si ribalta con l’auto nella galleria della Secante

Incidente nella tarda serata di ieri, sabato 13 dicembre, nella Galleria Vigne della Secante a Cesena. Poco prima delle 23.30 la squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta dopo un incidente stradale in galleria che ha coinvolto due auto, con una che si è ribaltata. I Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre dall’abitacolo della vettura ribaltata una persona. La persona soccorsa è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto era presente anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità e i rilievi.