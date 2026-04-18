Cesena, incidente nella notte: abbatte un muretto e finisce nel fosso

Un pauroso incidente nella notte a Gattolino di Cesena. Alle 4.30 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cesena è intervenuta in Via Medri, nella frazione di Gattolino per un’autovettura che era uscita di strada finendo all’interno di un fossato. Il personale operativo, dopo le verifiche, ha escluso la presenza di persone all’interno dell’abitacolo. Nell’impatto sono stati abbattuti un muretto e il guardrail del ponte che interseca il fossato. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della struttura danneggiata.