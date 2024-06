Cesena, incidente nel sottopasso: auto schiacciata da un autocarro a San Cristoforo

Nella mattinata di martedì 4 giugno, alle ore 10:45, nel sottopasso di via San Cristoforo un’auto Honda Jazz, condotta da una donna di 65 anni residente a Cesena, è entrata in collisione con un autocarro alla cui guida si trovava un 57enne residente a Rimini. Nell’immettersi nel sottopasso e procedendo verso Cesena, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, schiacciando l’Honda Jazz contro il muro. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato tutti gli accertamenti del caso definendo la dinamica del sinistro stradale. All’arrivo degli agenti, la donna era in uno stato di evidente agitazione ed è stata proprio lei a raccontare le diverse fasi del sinistro spiegando che, in nessun modo, avrebbe potuto evitarlo. Fortunatamente entrambi i conducenti sono risultati illesi e negativi all’alcol test. Si è reso necessario l’intervento del carro attrezzi per entrambi i mezzi non più funzionanti a seguito dell’impatto.