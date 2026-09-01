Cesena, incidente: motociclista gravissimo VIDEO

Incidente stradale questa mattina a Case Castagnoli di Cesena, gravissimo motociclista. Teatro del sinistro la via Pitagora, all’altezza del civico 11. Poco dopo le 10, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, si sono scontrate una Ford Puma guidata da un uomo e una moto Bmw Gs di grossa cilindrata con in sella un 50enne che ha riportato la frattura scomposta di una gamba e altri traumi importanti ed è stato portato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i sanitari del 118 con l’ambulanza.